В Обнинске обновляют дорожную разметку
Депутатская комиссия по контролю за содержанием городских дорог на днях осмотрела нанесение разметки на проспектах Ленина и Маркса, улицах Гагарина и Энгельса.
По информации МБУ «Благоустройство», завершились работы по разметке пешеходных переходов – их в городе 115. Дальше в планах разметка искусственных дорожных неровностей.
Затем пройдут работы вблизи учебных учреждений.
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