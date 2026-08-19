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Обнинск

В Обнинске обновляют дорожную разметку

Дмитрий Ивьев
19.08, 07:45
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Депутатская комиссия по контролю за содержанием городских дорог на днях осмотрела нанесение разметки на проспектах Ленина и Маркса, улицах Гагарина и Энгельса.

По информации МБУ «Благоустройство», завершились работы по разметке пешеходных переходов – их в городе 115. Дальше в планах разметка искусственных дорожных неровностей.

Затем пройдут работы вблизи учебных учреждений.

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