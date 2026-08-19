В Обнинске занялись благоустройством на Пионерском проезде

В городе продолжают подготовку городских теплосетей к отопительному сезону.

На многих участках ещё ведутся ремонты и реконструкция.

- А там, где работы завершены, как в районе Пионерского проезда, 30-32 (здесь мы выполнили капитальный ремонт 66 метров теплосетей диаметром 150 мм) восстанавливаем тротуары и газоны, - прокомментировали 19 августа в филиале РИР.