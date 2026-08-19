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Обнинск

В Обнинске занялись благоустройством на Пионерском проезде

Дмитрий Ивьев
19.08, 10:00
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В городе продолжают подготовку городских теплосетей к отопительному сезону.

На многих участках ещё ведутся ремонты и реконструкция.

- А там, где работы завершены, как в районе Пионерского проезда, 30-32 (здесь мы выполнили капитальный ремонт 66 метров теплосетей диаметром 150 мм) восстанавливаем тротуары и газоны, - прокомментировали 19 августа в филиале РИР.

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