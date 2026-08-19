На улице в Обнинске мужчина угрожал убить женщину и её трёхлетнюю дочь

В среду, 19 августа, стало известно о завершении расследования уголовного дела по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 15 апреля.

Пьяный мужчина избивал свою собаку возле дома. Женщина сделала ему замечание.

- В ответ на это обвиняемый применил насилие в отношении потерпевшей и ее 3-летней дочери, а также высказал угрозы убийством в их адрес, - заявили в СК.

Теперь обнинцу грозит до семи лет колонии.