В Обнинске временно закрыли автобусную остановку

На остановке ИМР на трассе М-3 в сторону Калуги временно не производится посадка и высадка пассажиров, сообщили 19 августа в администрации города.

- Причина – отсутствие оборудованной остановки. Сейчас там нет дорожного знака, остановочного павильона и безопасного «кармана» для съезда автобуса, - говорится в официальном комментарии. - Это создает риски для пассажиров и водителей. Информация направлена в «Автодор» для обустройства временной остановки.

В сторону Москвы остановка обозначена дорожным знаком, поэтому посадка и высадка пассажиров осуществляется в обычном режиме.