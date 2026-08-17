В Обнинске толпа подростков избила девушку
Инцидент произошел рядом с одним из городских кафе.
Запись инцидента появилась в соцсетях. После этого в понедельник, 17 августа, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
Участники инцидента и все обстоятельства сейчас устанавливаются.
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