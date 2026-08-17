+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске толпа подростков избила девушку
Новость дня Обнинск

В Обнинске толпа подростков избила девушку

Дмитрий Ивьев
17.08, 14:09
0 1141
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент произошел рядом с одним из городских кафе.

Запись инцидента появилась в соцсетях. После этого в понедельник, 17 августа, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Участники инцидента и все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
14 оценили
0%
0%
0%
0%
36%
64%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlSWU93cnBTcEFoNkVNYURIVXd0VFE9PSIsInZhbHVlIjoiOS9WWjU0ZlJxT1RHWnFEY2dXOW5KbWdpdEpqSzV0ZE4yZmRJOG16N0R2U2hmWlZXclpLQ1JLZkhIb3hheXN0eFBFaTRyQXYyYlBrSDdwN0V6V3ZrdFdzYkl0MGtLVnlhTUx6Mkk0eXVBZU5hNnlvL09FMTA3YkcwaGUweFFEdEFEb2ZGaEdSZ0RkK1FXQk8rM3NjdFRJRFJMZTFqejZYOGVqUlljcDdkbys3MGp4NGZxK0FMNmVZcmpOOVArd2UvMENiT2s4RFJQbkN4MmpTbThnUWs3Q2ZHOUFrQ0pGb1MxMTJwUXlNUDVPT0RzZnlGdGtqeXRGMjExZElwbjc5VTkva3hTM09QRzJKbXhkb1R0RnhHVXJ4Z3RjUVV3U0dpZnY5QW8wa1hyUzJSczMzWHlNRTdrRmJTVU1nMmFXQVpTam1RSlVJdnZ1RXJBUWU0Nkc0c3JjcUZxSHFQMWpxTVZqaVJmT0JBdTM4SUNCMnVxYldPeGd0TWx2eS9DZjdod0V4ZU5STHFHNEdiOTdhSWlwMGxBZXduUTFZbWllNnhzOWtYc0EvRjhBTDVzVVhOa3lzdSt3ME1tRnR3RzhSeCIsIm1hYyI6ImMxNGJiZjVjODNhMDFkZDY4MWI2NTk0NjFjYTI4OWNkMjdkZDBhNGJmMDQxMDA0MjBhZDBlMjMyYjllNjBjNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNLQ0JUTmsySmdrWlhYMkh4S0h0UHc9PSIsInZhbHVlIjoidlFDWmY5QTlZVkpudXJZOWF2SHNqUDlFU2ROdDhVUWZIem05a1NsWlJQTjFBcnAwMkZTVnJNUGNnclJ5MXhwMnNobGRFbXZtR0tTb2QyVWVza3h0ZFdTS3pLZXlWNG11OHVsazMrSVR2d2pxQkN4QlRHdlBSTlJZRzd5K3lOY0FCemZUQ0Z0WFpmRHk3L3NpVy81SjVBRXZZNHhJZjVVS1hPVXlrdk94N2dFSDZ4eEx4SEZPWUlZcDJlNTY0cVc4RklzRjc2L0g4Q3pZQ3RCa3U0UFNXS1RObGFoWFZDTmgwV2lPNlpqcmp4RExZTlk4WTlSKzJud0tYQ21QaEFFdXhEbkRCcmJNSzNJUGZvUTZUbWhTZ1I4K3A0cHpuMkdzQ1p1Z1hIZDhhMndmRkk3aTZyb1hUelpmaHRoc29PTlhNL0dRdkpja2Q2Q3I0RzlxRHJYNUpiV1dicHR5UUNjVUgxZ3pUQjZPWHhuMGJ4WjlCL1JTWmhqNzdvMGhTNkY0MWNiU3JjOUFhdUpGK2pEbVNhdmRyWUtsNCtpK2V3MHJyMUhHaitEMTdFQ1d6YTBrMm1RVE9YK2pFSTVrNmZzZno2ODdYTXBaK3NVeElRTlJ6dnN4eGtqRHM4Zjhrazc5dUdnNEd2VWxKTkVhT3hsL2lCYTZhVHI3ZmwxUEVuTE15REVJdmdEekh6R2c4T21jOVNJTU5wd1ZqVXEwazM2Z0I1S0hQY0J6cHVLME1rYzA2cUd6cGxFOE1LemxKWG1GOVZvS09DbFgwWC8vUnViL0ZjRnJPblhzZE9JSFQvelVyTWFWeFkzaHRoK09DdlRPUFFKd1R5cHNBMXhHRS8xdCIsIm1hYyI6IjYzNGRjN2FmYTdkMzI5Y2U5OWMzNTQzY2Y0NjVjMmJmNDllYjVlMGE0OGExMDRhZGUzNTYwNTNkZjc0YmFkZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+