В Обнинске толпа подростков избила девушку

Инцидент произошел рядом с одним из городских кафе.

Запись инцидента появилась в соцсетях. После этого в понедельник, 17 августа, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Участники инцидента и все обстоятельства сейчас устанавливаются.