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Обнинск

В Обнинске грудной ребенок пострадал в ДТП

Дмитрий Ивьев
14.08, 13:40
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Около 19:45 в четверг, 13 августа, авария произошла у дома №14 на улице Кабицынской.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Киа Оптима» не пропустил «Хавал».

Травмы получила девочка 2025 года рождения, которая находилась в «Хавале». Её госпитализировали.

Тем временем в Пензе во дворе разбили машины.

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