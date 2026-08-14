В Обнинске грудной ребенок пострадал в ДТП

Около 19:45 в четверг, 13 августа, авария произошла у дома №14 на улице Кабицынской.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Киа Оптима» не пропустил «Хавал».

Травмы получила девочка 2025 года рождения, которая находилась в «Хавале». Её госпитализировали.

Тем временем в Пензе во дворе разбили машины.