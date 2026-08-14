В Обнинске грудной ребенок пострадал в ДТП
Около 19:45 в четверг, 13 августа, авария произошла у дома №14 на улице Кабицынской.
По предварительной информации, 50-летний водитель «Киа Оптима» не пропустил «Хавал».
Травмы получила девочка 2025 года рождения, которая находилась в «Хавале». Её госпитализировали.
Тем временем в Пензе во дворе разбили машины.
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