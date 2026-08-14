В Обнинске спилят 10 аварийных деревьев
По итогам обследования 13 августа об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.
- Дальше продолжим формировать список исходя из заключения экспертов и соображений безопасности, - пояснил чиновник. - Прошу поделиться адресами и фотографиями деревьев, которые на ваш взгляд представляют наибольшую угрозу.
По его словам, часть деревьев издалека выглядит здоровыми, но на самом деле они представляют опасность для пешеходов и автомобилистов.
Вместо спиленных деревьев в городе обещают высадить новые.
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