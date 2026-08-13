В Обнинске пенсионерке вернули 95 тысяч рублей, украденные мошенниками
68‑летняя жительница Обнинска стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманом выманили у неё 95 тысяч рублей, рассказали 13 августа в прокуратуре.
Аферисты убедили женщину, что нужно скачать приложение «Энергосбыт» - якобы для установки электросчётчика. Так они получили доступ к её банковскому счёту и перевели деньги на другой счёт.
Прокуратура Обнинска встала на защиту пенсионерки и обратилась в суд. Суд согласился с доводами прокуратуры, и сумму взыскали с человека, на чей счёт мошенники перевели средства. В итоге пенсионерке вернули все 95 тысяч рублей.
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