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Обнинск

В Обнинске пенсионерке вернули 95 тысяч рублей, украденные мошенниками

Дмитрий Ивьев
13.08, 12:48
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68‑летняя жительница Обнинска стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманом выманили у неё 95 тысяч рублей, рассказали 13 августа в прокуратуре.

Аферисты убедили женщину, что нужно скачать приложение «Энергосбыт» - якобы для установки электросчётчика. Так они получили доступ к её банковскому счёту и перевели деньги на другой счёт.

Прокуратура Обнинска встала на защиту пенсионерки и обратилась в суд. Суд согласился с доводами прокуратуры, и сумму взыскали с человека, на чей счёт мошенники перевели средства. В итоге пенсионерке вернули все 95 тысяч рублей.

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