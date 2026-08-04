В двух деревнях Боровского района 5 августа обработают земли от борщевика

В Боровском районе продолжают бороться с борщевиком.

В деревнях Комлево и Кабицыно 5 августа пройдёт второй этап обработки земель. Об этом сообщил глава территориального управления Совхоза «Боровский» Андрей Будюк.

Борщевик – опасное растение, которое быстро разрастается и может навредить людям. Поэтому обработку проводят в несколько этапов, чтобы полностью уничтожить его на участках.

По словам главы управления, это не последняя обработка. Подрядчик планирует до конца недели повторно обработать все остальные участки в поселениях. Работы ведутся по графику.