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Обнинск

В двух деревнях Боровского района 5 августа обработают земли от борщевика

В Боровском районе продолжают бороться с борщевиком.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 14:22
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В деревнях Комлево и Кабицыно 5 августа пройдёт второй этап обработки земель. Об этом сообщил глава территориального управления Совхоза «Боровский» Андрей Будюк.

Борщевик – опасное растение, которое быстро разрастается и может навредить людям. Поэтому обработку проводят в несколько этапов, чтобы полностью уничтожить его на участках.

По словам главы управления, это не последняя обработка. Подрядчик планирует до конца недели повторно обработать все остальные участки в поселениях. Работы ведутся по графику.

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