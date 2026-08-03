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Обнинск

Студенты-спасатели из Обнинска отправились с гуманитарной миссией в Курск

Группа студентов-спасателей из Обнинска присоединилась к работе объединённого штаба в Курске.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 13:22
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Фото: Глава города Обнинска Стефан Перевалов.
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Ребята будут помогать местным жителям две недели. О миссии рассказал глава Обнинска Стефан Перевалов.

Студенты уже прибыли на место и приступили к работе. Вместе с добровольцами из других регионов они занимаются разгрузкой и сортировкой гуманитарной помощи на складах, а также участвуют в аварийно-восстановительных работах. Кроме того, ребята оказывают социальную поддержку пострадавшим.

Стефан Перевалов отметил, что перед ребятами стоят серьёзные и ответственные задачи. Он пожелал им удачи и выразил гордость за то, что обнинская молодёжь не остаётся в стороне.

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