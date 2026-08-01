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Новость дня Обнинск

В Малоярославецком районе чиновники и СК обсудили с жителями Госсортучастка проблемы с дорогами

В селе Госсортучасток Малоярославецкого округа прошла встреча жителей со следователями и представителями власти.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 14:07
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Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Калужской области.
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Поводом стало уголовное дело о халатности, которое возбудили из-за плохих дорог. Местные многодетные семьи долго не могли добиться нормального подъезда к своим участкам.

На встречу пришли представители инициативной группы села, глава Обнинска Стефан Перевалов, и.о. главы администрации округа Дмитрий Адаменко и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК Александр Исаев. Это уже не первый приём – в апреле с жителями встречался руководитель управления Марк Харламов.

Тогда сельчане пожаловались, что дороги в населённом пункте в ужасном состоянии. Из-за этого они не могли нормально пользоваться своими участками. После вмешательства Следственного комитета работы по приведению дорог в порядок начались и сейчас продолжаются.

На встрече чиновники подробно рассказали, что уже сделано и что планируется. Следователи, в свою очередь, проинформировали жителей о ходе уголовного дела. Следственное управление пообещало держать связь с людьми и помогать им в защите прав.

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