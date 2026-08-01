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Обнинск

В Обнинске 8 августа перекроют движение на время проведения спортивных мероприятий

В Обнинске 8 августа введут временные ограничения движения.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 11:15
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Фото: Администрация города Обнинска.
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Причина – сразу два спортивных мероприятия: пробег «Дорога добра» и Атомный велопробег. Об этом сообщили в городской администрации.

Первое перекрытие запланировано с 9:50 до 10:20. Ограничат движение по проспекту Ленина – от спорткомплекса «Олимп» до стадиона «Труд».

Второе ограничение начнётся вечером, с 19:00 до 19:45. Участники велопробега стартуют от площади у Дома учёных и проедут по проспекту Ленина, улицам Борисоглебской, Славского, бульвару Антоненко, улицам Гагарина и проспекту Маркса, а затем вернутся к месту старта.

- Приносим извинения за временные неудобства. Просим жителей Обнинска планировать свои маршруты с учётом ограничений, – сказали в городской администрации.

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