Житель Обнинска, устроивший драку в баре, получил принудительные работы

В четверг, 30 июля, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора 22-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.

— В октябре прошлого года пьяный парень повздорил с посетителем бара. Он ударил оппонента кулаком по голове. Тот упал и потерял сознание. Нападавший не остановился и продолжил бить лежачего, при этом снимал происходящее на телефон. Медики позже оценили травмы потерпевшего как лёгкие. Парень не успокоился и с камерой в руках начал оскорблять других посетителей, которые стояли на улице. Им он тоже угрожал расправой. Позже запись он выложил в социальные сети, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил хулигана к двум годам принудительных работ.