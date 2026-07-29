На трассе Москва - Рославль столкнулись KIA и Лада, есть пострадавший

На 104-м километре трассы Москва - Малоярославец - Рославль в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Аварию зафиксировали вечером 28 июля в 21:30. Подробности сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, водитель KIA Optima 1991 года рождения поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке. Он не уступил дорогу встречной «Ладе Приоре» под управлением 22-летнего водителя, которая двигалась прямо.

В результате столкновения пострадал водитель «Лады». Мужчине оказали медицинскую помощь.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.