+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На трассе Москва - Рославль столкнулись KIA и Лада, есть пострадавший
Обнинск

На трассе Москва - Рославль столкнулись KIA и Лада, есть пострадавший

На 104-м километре трассы Москва - Малоярославец - Рославль в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
29.07, 11:43
0 595
Фото: УМВД России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Аварию зафиксировали вечером 28 июля в 21:30. Подробности сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, водитель KIA Optima 1991 года рождения поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке. Он не уступил дорогу встречной «Ладе Приоре» под управлением 22-летнего водителя, которая двигалась прямо.

В результате столкновения пострадал водитель «Лады». Мужчине оказали медицинскую помощь.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdtbU9vSHZjVnVDTWdTckFjajdJMHc9PSIsInZhbHVlIjoicDJ5Rm5vMXNzbjVlL0EvZmk5SlU3Umg3alNiRUtHS0tvM1UyeFQyWjZCaGdsdS9SUGIxMW5zcW9zeEoxNWczVW55Y1J0UnRVK2VOaXVrZWVUNkYrS01VWElaZDM1SCt5S0Q3MFV4MTMwS0FUR3V4b00xK0tlS0JpUDdCbHdYTlRwWTJ2SzdhTFE1cmRVSXFwOWorUXA2ZncwWkFqTkQvY21KaDY2NEdQUFdXS2hNYmpNaDJjVGV2LzJzcTQ5S0pnVC81WHhuVTJyVm9JV21MenVXRjBQbXhkY1JoUk9CUVQ4VmhaQ0dodFBTMjR0dHpoUHl5OVF3Lzhoamo5SmdMRzlMMkNyU1RGdFRlam84S3JRN2tDWmd3UGExOExpOG44SVl2eFBOdEtUUEtDUFV0WGZWWEZXb3g3N2tBL2JDLy9FWnE2b3oxOWRQYmhOZzVaRS9GMkFMQWlsOWtadFdIcTc0ZkN0ZmpoTXhYYUFkWWFsaEpzQ2hEUUM0K0ZidFZBV29yRUhDUVp2Y1MvbFZvZ1Vab3RGM2RQMGViK2ZYUkRPRVJ3MXozb1pzbkZDMlNVQWxpdGxGQTJFNlRLRURLbSIsIm1hYyI6IjM3NmJiNWNhYTZlMzkxNTI5NjNiNjk5NjBhMGVmZjk4MGE3NmNkMDljMmE1YTE1OTQ2MTNmMWEzNmY2OTc4MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InQxNXlwZHFWeXlYK0lCd3NpVlJDdGc9PSIsInZhbHVlIjoiZmYvMmZUWnM3alVYM3NWTVFrZHFnd0QwZW9sRTRJdWhkVlRtMmdMNldrWVkySmIvTkZua0JneDVqY1dsOHNPa3VhWE1tcGtVbVVEM0pQY3pteVJYbzNxcFpkWStGV3ZHNTF0SlViR1hnWm1TS2V1SmY4QVl0aExRZ0hZdVEwY01IT05pa2taSjcyclJYd0NNZHFNS1BQdmZST045cHJBL1VDSngzUnVhM0NESE8xY1llVmhWZ09IZTk3S0doR0FCeVBXVjVpb2R5SGh1bTI0aUpjdnFiWHErZ1I2bjZUNzA1NjRsRytvbXI0eUhJZXFxeFFlU2pnbXRnSFFROXBPdEpUQm4ybVhJS2FYc1hmNithemdzVE5FbE83RElVVno3UythajNVNGQvMlA1ckI0VldyTk9ENjVlTGkyeDFUWDZuQ1RnMnhkQUlsQ0ZzOGFCbVFYYklmbmZjMUV3Z3JzUDJGRHlxNHVVaDZtZVRKdzhPYVRTcDdJUWJ6ZmdFTnNxL1QvaTdwNzI0OFN6UUl3QWo5Sm9INWVtTDNzSHJkSTBQM0cybW5xajFBNFgxSTZwTFZZTzZOaFBYMjFETWU4VVp4UzlPQURiQmhCdFN3SEl3amh5Zm1nNGhRdmtGVGhNM0I1UjFWR0tXcUZIVnFXVFFCTGJrY2wvWUQrNnZLYzdKTEUxSk5hek9nUGlUR0FReGlIaFNBUldDWGJ4Y3JINXo2bDkwS3BFZ2hSakYvZld5azIwWEMwQ0FKOWh6MDdPVU8yUUJjOGd5M0FTSWY2NXJlRXg0SUJXTFpuM0I1VlVnV3hXN3RaenJiUVhHZ0NKRGJJQ1BLbmdkNmFJVlF4byIsIm1hYyI6IjFjNmEwOGIzYWMzNTNiYzg0Y2EyZTY3ZjQ1NzljNGY3YmJiNWJkNWM2ZWVhNmI0NTkzZmUwN2FjNmYxZjE4NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+