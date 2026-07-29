На трассе Москва - Рославль столкнулись KIA и Лада, есть пострадавший
На 104-м километре трассы Москва - Малоярославец - Рославль в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Аварию зафиксировали вечером 28 июля в 21:30. Подробности сообщили в региональном УМВД.
По предварительным данным, водитель KIA Optima 1991 года рождения поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке. Он не уступил дорогу встречной «Ладе Приоре» под управлением 22-летнего водителя, которая двигалась прямо.
В результате столкновения пострадал водитель «Лады». Мужчине оказали медицинскую помощь.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
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