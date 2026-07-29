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Обнинск

В Обнинске буря повалила более 20 деревьев

Во вторник, 28 июля, на Обнинск обрушились ливень, сильный ветер и град.
Ольга Володина
29.07, 08:37
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Фото: Стефан Перевалов.
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Стихия прошлась по городу днем и вечером.

По словам главы Обнинска Стефана Перевалова, ветер повалил по всему городу больше 20 деревьев. Стволы падали на дороги, тротуары, а в некоторых местах задевали линии электропередачи.

Спасатели оперативно приступили к распиловке и вывозу упавших деревьев. Работали сразу несколько бригад. Коммунальщики и дорожные службы переведены на усиленный режим.

Экстренные службы призывают жителей быть осторожными на улице, не парковать машины рядом с деревьями и по возможности не выходить из дома без необходимости.

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