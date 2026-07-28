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Новость дня Обнинск

Насыщенные каникулы для особых детей

28.07, 16:40
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В Обнинске стартовала первая летняя смена для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Впереди у ребят из семейного клуба «Особые возможности» — две недели новых впечатлений, творчества, общения со сверстниками и ярких летних открытий. Третий год подряд организовывать лагерь помогает компания SINTEC Group, и эта инициатива стала уже доброй традицией.

Для детей лагерь — это возможность не только позаниматься с профильными психологами и педагогами, но и провести каникулы интересно, найти новых друзей, раскрыть свои способности и почувствовать себя частью большой дружной команды. А для родителей — это уверенность, что их дети окружены заботой, вниманием и профессиональной поддержкой.

SINTEC Group много лет сотрудничает с «Особыми возможностями», поддерживая воспитанников и родителей центра. За это время компания помогла с переездом и ремонтом помещений, приобретением необходимой техники, дидактического оборудования и развивающих материалов. Для ребят регулярно проходят мастер-классы, праздники и встречи с интересными гостями.

Например, самые теплые воспоминания у детей остались от кулинарного урока шеф-повара кафе «Сова», где они своими руками пекли крафтовое печенье, а также от встреч со звездами спорта — известным обнинским боксером Алексеем «Ядерным» Егоровым и чемпионом мира по тайскому боксу Дильшотом Мирзаевым.

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