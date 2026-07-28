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Новость дня Обнинск

Ярко, весело, празднично! Рассказываем, как Обнинск встретил 70-летний юбилей

28.07, 09:57
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Марафон праздничных мероприятий, посвященных юбилею первого наукограда России, объединил тысячи горожан и гостей города. Старт целой череде событий дали в минувшие выходные 20-й летний мотокросс на призы SINTEC Group и одно из самых ярких семейных мероприятий — День мороженого.

 В Калужскую область и в парк Старого города пришло настоящее лето, а вместе с ним отличное настроение, улыбки и атмосфера большого городского праздника, на котором SINTEC Group раздали тысячи порций мороженого.

 — Смех и улыбки детей, искренние эмоции тысяч гостей, которые провели этот день вместе — самая большая награда, — рассказали «Комсомолке» о празднике в компании.

 День мороженого – только одно из множества мероприятий юбилейного для Обнинска лета. За праздничную неделю жители и гости города смогли посетить масштабный гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда», автомобильный ретро-фестиваль в парке в Старом городе, празднование Дня города в парке Белкино и множество других событий, посвященных 70-летию города первых.

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