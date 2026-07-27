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Обнинск

В Обнинске перекрыли дублёр проспекта Ленина

С 27 июля в Обнинске вводят частичное ограничение движения по дублёру проспекта Ленина.
Ольга Володина
27.07, 11:48
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Фото: филиал РИР в Обнинске.
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Участок от дома № 162 до пересечения с улицей Белкинской будет закрыт для проезда. Об этом сообщили в филиале РИР в Обнинске.

Причина перекрытия – реконструкция водопровода. Коммунальщики заменят почти километр старых труб – 963 метра. Старый водопровод диаметром 200 мм проложен более 40 лет назад, и его состояние требует обновления.

Вместо изношенных труб специалисты установят новые – из полиэтилена низкого давления (ПНД). Такие материалы более долговечны и устойчивы к коррозии.

Ограничение будет действовать до конца октября. На время работ для проезда останется только половина дублёра. Периодически, на 2-3 часа, движение могут перекрывать полностью – это необходимо для разгрузки материалов.

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