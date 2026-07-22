В Обнинске планируют реконструкцию кольцевого перекрестка у новой развязки на Северном въезде

Проект планировки и межевания территории перекрестка прошел публичные обсуждения, сообщили 22 июля в городском Собрании.

- Цель реконструкции — повысить пропускную способность перекрестка, - говорится в официальном комментарии. - Планируется увеличить количество полос — добавить пространство для разгона и торможения. Благодаря этому автомобили, уходящие на разворот, не будут блокировать прямой ход в город и из него. Транспортное моделирование показало, что этих мер будет достаточно для пропуска растущего потока машин.

Комиссией проект планировки и межевания поддержан и направлен для утверждения главе Обнинска. Сроки проведения реконструкции будут зависеть от получения финансирования.