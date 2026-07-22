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Обнинск

В Обнинске планируют реконструкцию кольцевого перекрестка у новой развязки на Северном въезде

Дмитрий Ивьев
22.07, 12:13
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Проект планировки и межевания территории перекрестка прошел публичные обсуждения, сообщили 22 июля в городском Собрании.

- Цель реконструкции — повысить пропускную способность перекрестка, - говорится в официальном комментарии. - Планируется увеличить количество полос — добавить пространство для разгона и торможения. Благодаря этому автомобили, уходящие на разворот, не будут блокировать прямой ход в город и из него. Транспортное моделирование показало, что этих мер будет достаточно для пропуска растущего потока машин.

Комиссией проект планировки и межевания поддержан и направлен для утверждения главе Обнинска. Сроки проведения реконструкции будут зависеть от получения финансирования.

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