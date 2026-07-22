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Новость дня Обнинск

В Обнинске человека похитили из-за долга в 8 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
22.07, 09:25
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В среду, 22 июля, прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела.

Этот случай произошёл в октябре прошлого года.

По версии следствия, у проходной логистического терминала 26-летний обнинец вместе со своим знакомым похитил мужчину, который должен был ему 8 тысяч рублей.

Похитители силой затолкали жертву в машину, вывезли на Киевское шоссе и высадили там.

Статья о похищении человека предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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