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Обнинск

В Обнинске перекроют дублер проспекта Ленина

Дмитрий Ивьев
21.07, 15:14
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С 27 июля будет частично перекрыта для проезда дорога от дома №162 по дома №224.

На этом участке – от пр. Ленина, 162 до перекрестка пр. Ленина с ул. Белкинской – планируют реконструировать водопровод диаметром 200 мм.

Коммунальщики поменяют почти километр трубы.

- На время проведения работ – с 27 июля по конец октября – будет введено временное ограничение проезда по дублеру автодороги, - пояснили в филиале РИР. - Для проезда будет закрыта половина дублера. Изредка на 2-3 часа может потребоваться перекрыть проезд по дублеру полностью для разгрузки материалов. В таких случаях мы будем заранее предупреждать о полном перекрытии.

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