В Обнинске перекроют дублер проспекта Ленина

С 27 июля будет частично перекрыта для проезда дорога от дома №162 по дома №224.

На этом участке – от пр. Ленина, 162 до перекрестка пр. Ленина с ул. Белкинской – планируют реконструировать водопровод диаметром 200 мм.

Коммунальщики поменяют почти километр трубы.

- На время проведения работ – с 27 июля по конец октября – будет введено временное ограничение проезда по дублеру автодороги, - пояснили в филиале РИР. - Для проезда будет закрыта половина дублера. Изредка на 2-3 часа может потребоваться перекрыть проезд по дублеру полностью для разгрузки материалов. В таких случаях мы будем заранее предупреждать о полном перекрытии.