В Обнинске опубликовали схемы автобусных маршрутов на время перекрытия дорог
Движение будет ограничено в ближайшие выходные, 25-26 июля.
Это связано с проведением марафона.
- Вновь напоминаем, что на участках объездов автобусы для посадки и высадки пассажиров не останавливаются: вне остановочных пунктов это запрещено, - говорится в сообщении «Обнинского городского транспорта».
Временные схемы движения:
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