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В Обнинске опубликовали схемы автобусных маршрутов на время перекрытия дорог

Дмитрий Ивьев
21.07, 09:35
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Движение будет ограничено в ближайшие выходные, 25-26 июля.

Это связано с проведением марафона.

- Вновь напоминаем, что на участках объездов автобусы для посадки и высадки пассажиров не останавливаются: вне остановочных пунктов это запрещено, - говорится в сообщении «Обнинского городского транспорта».

Временные схемы движения:

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