В Обнинске опубликовали схемы автобусных маршрутов на время перекрытия дорог

Движение будет ограничено в ближайшие выходные, 25-26 июля.

Это связано с проведением марафона.

- Вновь напоминаем, что на участках объездов автобусы для посадки и высадки пассажиров не останавливаются: вне остановочных пунктов это запрещено, - говорится в сообщении «Обнинского городского транспорта».

Временные схемы движения: