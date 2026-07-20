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Обнинск

В Обнинске перекроют улицы 25 и 26 июля

Дмитрий Ивьев
20.07, 12:24
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На следующих выходных запланировано проведение марафона.

Как рассказали в администрации города, 25 июля перекроют следующий участок:

  • 10:00–16:30 – ул. Курчатова: от пересечения с пр. Ленина (район памятника «Первопроходцам атомной энергетики») до пересечения с ул. Победы

А 26 июля будут закрыты:

  • 00:00–07:00 – пр. Ленина: от пересечения с ул. Курчатова до перекрёстка с круговым движением пр. Ленина — Площадь Преображения
  • 07:00–14:00 – ограничения на участках: пр. Ленина (от ул. Менделеева до ул. Курчатова), ул. Курчатова (от пр. Ленина до ул. Победы), ул. Победы, ул. Маршала Жукова — по маршруту марафона.

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