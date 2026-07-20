В Обнинске перекроют улицы 25 и 26 июля
На следующих выходных запланировано проведение марафона.
Как рассказали в администрации города, 25 июля перекроют следующий участок:
- 10:00–16:30 – ул. Курчатова: от пересечения с пр. Ленина (район памятника «Первопроходцам атомной энергетики») до пересечения с ул. Победы
А 26 июля будут закрыты:
- 00:00–07:00 – пр. Ленина: от пересечения с ул. Курчатова до перекрёстка с круговым движением пр. Ленина — Площадь Преображения
- 07:00–14:00 – ограничения на участках: пр. Ленина (от ул. Менделеева до ул. Курчатова), ул. Курчатова (от пр. Ленина до ул. Победы), ул. Победы, ул. Маршала Жукова — по маршруту марафона.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь