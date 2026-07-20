В Обнинске показали, как украшают арки на проспекте Маркса
В понедельник, 20 июля, о ходе работ рассказал глава города Стефан Перевалов.
- На проспекте Маркса работают художники. Преображают сразу три арки, - отметил Перевалов. - У каждой - своя история про Обнинск. «Архитектура и природа», «Атом и время», «Будущее мира».
В ближайшие дни работы должны быть готовы.
Видео - в нашем сообществе.
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