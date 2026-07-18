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Обнинск

В Обнинске преображают три арки

Дмитрий Ивьев
18.07, 10:12
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Художники работают на проспекте Маркса в рамках областного фестиваля «Переход». Как сообщили в администрации города, каждая работа раскрывает определённую тему:

  • пр. Маркса, 8 – «Архитектура и природа» Константина Zmogk покажет, как облик Обнинска формировался в диалоге с природой,
  • пр. Маркса, 20 – «Атом и время» от Ильи Slak, отличительной особенностью которой станет использование фрагментов советской мозаики,
  • пр. Маркса, 34 – «Будущее мира» Алексея Трегубова символизирует непрерывное движение вперед и отражает размышления о завтрашнем дне.

Все муралы будут готовы ко Дню города.

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