В Обнинске преображают три арки
Художники работают на проспекте Маркса в рамках областного фестиваля «Переход». Как сообщили в администрации города, каждая работа раскрывает определённую тему:
- пр. Маркса, 8 – «Архитектура и природа» Константина Zmogk покажет, как облик Обнинска формировался в диалоге с природой,
- пр. Маркса, 20 – «Атом и время» от Ильи Slak, отличительной особенностью которой станет использование фрагментов советской мозаики,
- пр. Маркса, 34 – «Будущее мира» Алексея Трегубова символизирует непрерывное движение вперед и отражает размышления о завтрашнем дне.
Все муралы будут готовы ко Дню города.
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