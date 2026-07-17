В Обнинске выбрали название для новой аллеи
У новой аллеи рядом с детским садом «Сказка» появилось название - «Счастливая». В пятницу, 17 июля, об этом сообщили в администрации города.
Именно за это название проголосовали жители Обнинска.
- Оно как нельзя лучше отражает дух нашего города, где мечты становятся реальностью, - прокомментировали в администрации.
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