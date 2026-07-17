В Обнинске автобусы отменят из-за перекрытия трассы М3 «Украина»

18 июля с 4:00 до 5:00 будет полностью перекрыто движение на участке со 104 по 105 км на трассе М-3.

- МБУ «ОГТ» располагается рядом с участком перекрытия. Не все автобусы успеют вовремя прибыть в город: под угрозой срыва ранние рейсы маршрутов № 1 (на 4:40 от «Экодолья») и № 7 (на 5:00 от «Промплощадки»), - пояснили в транспортной компании.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.