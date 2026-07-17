Скандал со строительством дома в Обнинске: сотрудника компании судят за подкуп

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации, обвиняемого в крупном коммерческом подкупе, сообщили в пятницу, 17 июля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, этот человек контролировал строительство жилого дома на улице Курчатова в Обнинске и незаконно получил от застройщика 1,75 миллиона рублей за подписание документации о приемке выполненных работ.

Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Мужчину задержали с поличным, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время начнётся суд.