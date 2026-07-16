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Обнинск

В Обнинске на несколько часов отключат телевидение и радио

Дмитрий Ивьев
16.07, 11:30
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В среду, 22 июля, в Обнинске пройдут плановые технические работы, из-за которых временно прервется вещание некоторых теле- и радиоканалов. Об этом предупредили в региональном министерстве цифрового развития.

С 6:00 до 15:00 зрители и слушатели не смогут смотреть каналы первого и второго мультиплексов, а также слушать радиостанции «Маяк», «Вести» и «Радио России».

Ведомство просит жителей заранее учесть эти временные неудобства.

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