В Обнинске на несколько часов отключат телевидение и радио

В среду, 22 июля, в Обнинске пройдут плановые технические работы, из-за которых временно прервется вещание некоторых теле- и радиоканалов. Об этом предупредили в региональном министерстве цифрового развития.

С 6:00 до 15:00 зрители и слушатели не смогут смотреть каналы первого и второго мультиплексов, а также слушать радиостанции «Маяк», «Вести» и «Радио России».

Ведомство просит жителей заранее учесть эти временные неудобства.