В Балабаново женщина топором разбила припаркованные машины

Информация об этом в четверг, 16 июля, появилась в соцсетях.

По предварительным данным, женщина шла с топором и разбила стекла у нескольких припаркованных автомобилей.

- В ходе разбирательств сотрудниками полиции личность гражданки была установлена, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.

Сейчас по этому случаю проводится проверка.