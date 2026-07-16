В Балабаново женщина топором разбила припаркованные машины
Информация об этом в четверг, 16 июля, появилась в соцсетях.
По предварительным данным, женщина шла с топором и разбила стекла у нескольких припаркованных автомобилей.
- В ходе разбирательств сотрудниками полиции личность гражданки была установлена, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.
Сейчас по этому случаю проводится проверка.
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