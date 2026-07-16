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Обнинск

В Балабаново женщина топором разбила припаркованные машины

Дмитрий Ивьев
16.07, 11:20
1 1979
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Информация об этом в четверг, 16 июля, появилась в соцсетях.

По предварительным данным, женщина шла с топором и разбила стекла у нескольких припаркованных автомобилей.

- В ходе разбирательств сотрудниками полиции личность гражданки была установлена, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.

Сейчас по этому случаю проводится проверка.

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