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Обнинск

Дорогу к ритуальному бюро в Обнинске отсыпят крошкой до конца июля

Евгения Родионова
16.07, 09:00
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В среду, 15 июля, жительница Обнинска рассказала о проблеме с дорогой на улице Королёва в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, проезд и проход по дороге к муниципальному бюро ритуальных услуг крайне затруднены.

— Просим дать оценку содержания данного объекта, - пишет женщина. - Кроме того, возникает резонный вопрос к руководству учреждения: почему должный контроль за прилегающей территорией отсутствует, и когда будут приняты меры по приведению дороги в нормальное состояние?

— Планируется отсыпка асфальтовой крошкой до конца июля, - прокомментировали ситуацию в администрации города Обнинска.

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