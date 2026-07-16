+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Ночной вой сирены напугал жителей Обнинска
Новость дня Обнинск

Ночной вой сирены напугал жителей Обнинска

Сергей ПЕТРОВ
16.07, 07:50
2 1169
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Поздно вечером среды, 15 июля, в Калужской области оповещали горожан о ракетной опасности сиренами.

Они выли в Калуге и Обнинске. И если в областном центре подобное уже случалось, то в наукограде многие горожане услышали их впервые и сильно перепугались.

Сообщения на тему, что это такое, поступали и нам в обратную связь, и в комментарии в различные городские паблики (видео от читательницы доступно в нашем канале).

Следует отметить, что в последнее время система оповещения жителей Калужской области о ракетной опасности меняется. Если раньше об этом большинство узнавали из СМС от МЧС, так как сирены в той же Калуге слышны далеко не везде, то теперь о риске ракетных ударов пишет в своих соцсетях и губернатор.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
8 оценили
0%
0%
0%
13%
0%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1vKzk0SWIxYVpySk14SjlCWGU3V2c9PSIsInZhbHVlIjoiZmMrRE1SM0d1SHR3NlZEM0U0YVRERXY2M2pORGdNTzMzT0FMNnpYV0N6TkJqMVBoQkhuOHBSY0tLcnJKUGdiQlRpd1QvZEk5eVl1MWdjNUloZlR0K2VCS0VINytya05hWmRXRkg1YXd0QWFEaUlOdk55OTd1MGtXTFhTSjRuTHFIU2h0V25ZT0psUGQ1Zy9VZHhJQUNIUFhzMFFyRUprUkNpV1J4L1RnQXVrWmRReGhrTDhkTWluNDdoS1lWOWNvN1krQWtDNFJac2RGWnREVVZwNUhUZVNVVDFiY1RFbHIyK1dRUElKV0M2NWhwK3dRQ09MRnhxckxYOTVJME5CQXZSdnh1M3MvaHp1aXo5S2dkNFEyNlBBb3VqMlVQWVF2NDdENnNMcTFNNFpuSllDYlhENVV5cTVBOGR4M1FRWnU5VHlRRkswVkNxT3NUL252SS9GMWxnNGNFK2dCUmdDSWlpRG9oaVRLcngwcU5pTjIvTDd3cU1GU2ZHUkt5R1VCVnNIeU02VDE4djlvZkRReUltNnpjV24ycFRxWENnQzNUTGJWTmpzN2RTNTU4SGtmTWlpVU0vaVBvaTFDSnBwNyIsIm1hYyI6ImEzMjViODBkODViZmE3MGU2ZjZlMzE1ZGJlZTk3ZjdlOTIzYTllYzZkMGEzYjdlNzkzOWNjOTQwZWYzZTlhNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNyT3REZmVOUjdocGgvNThEQXVjb1E9PSIsInZhbHVlIjoiTVAvUi9vRFpsNWU5Y3hDbEdZWmFrU0VzdTh5UUtJMFlpN28xejJnYXFuZDNJOFRYL3JodkdlQ0hkWGxncEd0eEdvTnRTcnZEd2UyYmRuMllEbTk0N2F4azBCUlZqbWxZMngrdlZIMGdLaXZUME82N3MwWnFTSDVXNWgrOFBtbkt0RFB0VGU2WklHSnBETWEvRTY5emhrT3NyWnpQenRVSnIyODBEUXJBNzQ5UUUyaWNOL2pQY0l1MEU4RFEydTAraEE5eVdQb3pFU3ArV3dyRmM5ZlpLSkRXMlp5cXkxOTBsVlhQTjgwejFmdVVzb0wwZ2RSUHBNWW9DUzlqZTR2WUtObUw1c0oxNVRwWkJYRm1iQTJLQlM2VC9aV1FBalpNOVptRE9OUm82TzNmdGdXT1Fack1rQWp6b0t4MFRSTnB2WjhScmZpNm5CZWpQckdNV0RRK3JTUk1QT1JLMUoxUFo0OUdkcjdJYmtDOHVFVjJ2YmtrUExBUVFIa0NZZnB4dHFTbm9KWUp6QTZlWElpaERCeHFLMVFxM1JRT2lsaG1RWkxwMzdGdzFYVVZwaEw5NUdOZlFWakFhNkgycGtlQ0ZEYm50cFoyQ3pLSFlvNEdETWdKYXMrQ2VJR2Fib0RXMzZDWDUzelRYR2VCbEFBUjYzblBQVVFLVHFEOGtMZG9FQzk4QjBhdmpjeTBLS3BUOW15MHRGK0lpRVdyVEhrUnhucEM1RHdrTEZoRnhHVXBTcmhxZXZ2Nlpva1UvZWlPOXdKQXR5UUJDTGhVU1Z3UGJtcCttbk50Q2k4L1oxWWtmN1htRGYzK2JGOEg1NkpXNDMxWkhtUFg2eTNwUStrbiIsIm1hYyI6ImU0NGVkNzk3ZTI0ZTdhOTlhNmEzYzc5ZjUzMThjOGIzZmUzOTE1MmIwZDAxMmM2YTVkNGIyMWU5NjNjNTM0MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+