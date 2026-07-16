Ночной вой сирены напугал жителей Обнинска

Поздно вечером среды, 15 июля, в Калужской области оповещали горожан о ракетной опасности сиренами.

Они выли в Калуге и Обнинске. И если в областном центре подобное уже случалось, то в наукограде многие горожане услышали их впервые и сильно перепугались.

Сообщения на тему, что это такое, поступали и нам в обратную связь, и в комментарии в различные городские паблики (видео от читательницы доступно в нашем канале).

Следует отметить, что в последнее время система оповещения жителей Калужской области о ракетной опасности меняется. Если раньше об этом большинство узнавали из СМС от МЧС, так как сирены в той же Калуге слышны далеко не везде, то теперь о риске ракетных ударов пишет в своих соцсетях и губернатор.