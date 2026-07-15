В Обнинске автобусы останавливались из-за подтопленных улиц

Во время ливней на прошлой неделе некоторые участки дорог оказались затоплены, например, на Гагарина и Королева. В таких случаях водителям автобусов рекомендуется приостановить движение, рассказали в «Обнинском городском транспорте».

Современные автобусы имеют достаточно низкий клиренс, из-за чего вода может попасть в двигатель.

- Еще есть датчики безопасности на автобусах марки МАЗ, НефАЗ и ЛиАЗ — они не позволяют ехать с открытыми дверьми, — рассказал главный инженер «ОГТ» Алексей Харчук. — Даже если вода не попадет в воздушный фильтр и двигатель, может пострадать электроника. А ее восстановление тоже недешевое удовольствие.

Просто лужи автобусам не страшны, но, если вода достигает опасного уровня - водитель может остановить автобус до схода воды в ливневую канализацию.