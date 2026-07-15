В Обнинске сняли асфальт на улице Курчатова

В среду, 15 июля, о ходе работ рассказали в администрации города.

- Уже демонтирован практически весь старый асфальт, сейчас идёт ремонт колодцев, - говорится в официальном комментарии. - Далее подрядчик приступит к укладке нового покрытия и нанесению разметки.

Новый асфальт будет уложен в два слоя, дорога поднимется, поэтому сейчас меняют бордюры.