+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске сняли асфальт на улице Курчатова
Обнинск

В Обнинске сняли асфальт на улице Курчатова

Дмитрий Ивьев
15.07, 09:40
0 101
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 15 июля, о ходе работ рассказали в администрации города.

- Уже демонтирован практически весь старый асфальт, сейчас идёт ремонт колодцев, - говорится в официальном комментарии. - Далее подрядчик приступит к укладке нового покрытия и нанесению разметки.

Новый асфальт будет уложен в два слоя, дорога поднимется, поэтому сейчас меняют бордюры.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJUQUJ5TkFod1NQbnlaTUtDT2pIRUE9PSIsInZhbHVlIjoiNXo1N1ppVXBmR1R1MElqQnM2QitZa05nWVFqTVpmZFQyR2lVZUhCbnA2SXl3VVJWcFdJM2ZOWjM0OXZ2OWozRTZUeXlFSjRSbEhWQ0plSlR5Z1gxbW9UWlpmaitEN056dnNtdFlaVHdZQXRXWGc5RFVSVWJMT29rdzcxQ294dGNGR21OSmZ3T3dJaHZ4Rm13Qm9NNFU3RHc2dW0zOVJ5ZmlpTzJUS2RkQ3p4bU5lSXlVc0o5ZStTZEg5dVZqYlJrTy9weFg0dW1VYitIMERvNVhXQlFMTWxscFFDaFJzb2xpamhuWkk4L0xvVW02NzB1M1BOYkk2S1JMdUU3REw2cThjRy9sd1FTKzVaUThVOE5ON3JNemxYc3NzWVFFK2VLOThUckFZWmtYbUVrc0M0UC9IVlR0b28xK0I0OS9lVXd3UjRoRUVkdkxJZDdEdjN2Q1lIZGJ4ZUlqTXlyN1Nhb0VWLzVHYXc4R2hRdG8vY3BiaVZFU2hHcDRFZU1GME1pWUpDRHJMWWhWaHJyNHBTc25xeUV2MFVaalE5Qm5hTlRueG5nVDJwYmpaSTlsbk8yM0RTbGpFT2NJT2ZjQ0YvQSIsIm1hYyI6ImNkNzQ1Yjk4YmUwZDMxYjc3OGExMmI5YWY2YmNlZDk0MTcyNTMyN2I2NjMxMGFmNzBlNGM4YWYxOWEzNzUyZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImIrWWZCbUUxb2ZnUWxEbHhDK2tOblE9PSIsInZhbHVlIjoiTVVUQWI5RFh6a1hvUTk0REJYOWhkVWhHZU1qQTR3eU5xWVZNVXdVOGdJK1d5TWpVM2hMTGl4dWJYRFQ5VzFJZVNxNzJTRURPUGwzZkpzVDV0M3NWb1J4aU9wRTczSHdDdDFSQy9odis0SmRiYVBENGhaelh3Tjk3dmQ5MkZjM0tkalJBVTZ1eXNieDdjTzJkNEJjNThRZ2tjM1Y0RjBTQ1g2bEZsTW5MVzhEcVZFUU5ueXZNcVNvVUlCZWE1Njk2aFlVSzd1R0VUYm1NbXpOT3hCWXc3MHFHWHZuZU9FeUZrVnFNMDVQOEx2ZTZDa2lUd21WQXZKbEFzOHMvTG40REV1eitqK3dicU0yYi93a2V3QTFYbVpGa3NOL1o4VFdwMFBjeFUrMlZnQWg3M2VYNU5USXBqb3dUYVMyVmhtR0YvTFpHK21ScXh4WGJHSDBNbGxwZFZXNko2UFRHNkc0TDRXQUVxaGgyc0RNUElFWUxqNEZiZjlyK1J6cVdPV2xJR2MzNmFqUGtRTEVsaEQwQVRtcWQ0by9WL0tsTTcyd1dDY3pBMmxBZGNBOUVVcDM5UllmZ0g2NTAwUnRTL1V0Z09LYzc1Mjk5QXRqNFBEbmZwN0xHdjJiUytVWGllckR6YWhmWDhSeWE3V1NYeTJ0QVdScUloN1Nha1pvckVmMEFQU2wwdk9YTVpVcTRhMmNtQ0VxWUF6WTRSNlk0QmNWSjhCeWxqbnlmekQ1b3l4MXhwOWphZngzRTlHUjV2VVl6cGZUS3F6OWx4eXJxRWNlYXkzcDZxS1hhODl3ajRhL3hCK0s4cGI4akFFa29aR1ZkNm5WVktrRElKOWtUUmlBWiIsIm1hYyI6IjcwMWYxNWM3Y2UyYjNkMTFjNTBlNWFjNzcyM2RiMjE5ZGY0Y2M3YjQ5ZDUwMGJkMzZhOWQ5Mjg0YmE4NjE2ZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+