+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск 17-летнего курьера сбили в Обнинске
Новость дня Обнинск

17-летнего курьера сбили в Обнинске

Дмитрий Ивьев
14.07, 16:30
0 455
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла около 12:10 во вторник, 14 июля, в районе дома №121 на проспекте Ленина, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Ниссана Ноут» разворачивался на зеленый сигнал светофора и не пропустил 17-летнего курьера на электроскутере.

С травмами подростка доставили в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
33%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpMTzZSU0cyY2MwejJRSk9yY1QyU3c9PSIsInZhbHVlIjoibFFvY2Q2K1g2dGdjanVvdXBXOVhLeFlVcEh0MXg0d0ZEVHBVNDNva0k4Y0hDS0xGL0tRak1TclA1K3hNNUxqSEYyNk9PaUNIaXd4U3EwSTFNS3lpbXRuSHpWeUNFYVNCWVpNOEJtdExJZEYxR1hqUGVtU0F6NEUzTURINFdRWjFhMXIrSEtabDF4R1pjTk8vSXUwTmdxaCs2L0o3NldDaUkxTXc0UklCOStJVU9Fbng2Y1cyaUwzTHYrSVdFd0w3MXdHVk1ySDNZaS8wYWsvb2RKazBjdTlxK1QvVVcyenpxMkZBeEFnc1RiUG9WUW91VmRvbEhFRXZ3dy9yU3kyVHo5Ky9HMDh6bXJvMmdTbVdXOFJJOERDa1ZXYThoNUxUdjBmemhjM3BwaWtOU3haTmtTaytwbFZTOGdZQjVPa2xtN3hrc2pvSHVQYTFDSWxxOGRwYnA4cG4zYnhmOGlMRERWaEdMUWF1QUI2Qjd1SWw4R2JheVFvaHFrVWM0WVRrK0x4MzNEbWI0TnptdHU4RnlSY2pjR0xnNjVHSGNlZVdLSDBNVVNCUVVTbmJkQzloa1BnYm1uQUUrYzZ5VEtRViIsIm1hYyI6IjUyOTdhY2IwMjllMjRlOWYwNDI5MzI0ZTI0M2QxNWY2ZWMxZjZjMjlhZTlhNTJlMGE3ODZmMDkxM2RlMjY0MTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilphb25kUitwa0JLQ1UyL0ZtdlhPRnc9PSIsInZhbHVlIjoiWm9FZHpZb21veXVWWWFMbkU4NGRocm1TUStKaTV0eFNhd0IxSXZZNFpTVTh6NHlCNGdSRnlJNC9lVFZaYi9NSFVYZVhHdngwU1BlTktBeW16cS9leEg5dU1QK2ZUZE00VlY0dCtQWXJrT2NjelVCN2x6cW9qaE1TQzZld3p1dlduMHA0OGl5bExQdE5LcGNub2U4VGRmeEh2ZDFpREJyc2o5a3FHWlVIRzYybEV1OVN4NkN1RlYyS1R3M0JUTG85Z0tNdTZhV3diT0hSbGxtZHBqVlAwOFVYMWFTbVF3cFhQQm41dmtCd1BmcmtBK1o2dFhnRlhrbVd5b1JBaHRzZzBVUlJzTjR1enlFc0xxWkYvOHEvSk0zMnRQSlpHTDZTWW0wSXZyOEk5Wm5NS2VQa2VxU3JWRmNBZVlJUjBWS0diUmtJYjNYQU9XTXdWZGwyMlNpYUF5ZHc2NTFQcEJBT05sZ0lub3FYQmwzNjZnUFdESCtyUk55YjZPMnpvemNZRVlQRExEY3lMZzJmTUtkaGNYelhPYXJheWVuS1dnWGxOeE1pQVZQVmVobVo4UXcvNVlkeWlIa1lWU3FyTGg1Y29rd3I0WkIxUG5PZmh1WWRHR3ZPa3hVSEgydURMcnNNL0hjSm05M2lVQzdDemNsa2loSnFORldNYW1BaVR4UHZuSmxFZ0QxaTJ6d1RwQ05jenowZTl6SVNVMlFhSmZDbHg4R1JnUU5NcmJKaW5rM1htaGtsSTkzUjNvS1ZHMENZa3d4ZUR4ZjRTb21kcUc4RXF5R0xPNlpKckt1UlNIQTFkN05LVHVNZUFoYlk1K1FqSkZXMUxoalpMMVNaSGpQUyIsIm1hYyI6IjE2NzZkODIzODFiMDI4YWEwZmIwNzNiOGQxNGRlMTBmYTM1ZWZjYWMxYWVkODcwZTA0N2NjMGQwMzY0NDkxYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+