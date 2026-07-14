17-летнего курьера сбили в Обнинске
Авария произошла около 12:10 во вторник, 14 июля, в районе дома №121 на проспекте Ленина, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 50-летний водитель «Ниссана Ноут» разворачивался на зеленый сигнал светофора и не пропустил 17-летнего курьера на электроскутере.
С травмами подростка доставили в больницу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
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