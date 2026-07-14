17-летнего курьера сбили в Обнинске

Авария произошла около 12:10 во вторник, 14 июля, в районе дома №121 на проспекте Ленина, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Ниссана Ноут» разворачивался на зеленый сигнал светофора и не пропустил 17-летнего курьера на электроскутере.

С травмами подростка доставили в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.