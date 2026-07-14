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Обнинск

В Обнинске ожидаются опоздания автобусов

Дмитрий Ивьев
14.07, 14:09
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В среду, 15 июля, с 16:30 до 17:00 будут перекрыты участки дорог на ул. Аксёнова (от Королёва, 4 до пересечения с ул. Энгельса), на ул. Калужской (от остановки «Храм Рождества Христова» до пересечения с ул. Энгельса), на ул. Энгельса (перекрёсток).

- Ограничения скажутся на времени прибытия автобусов № 3, 4а и б, 6, 8, 9а и б, «классических» кольцевых: общественный транспорт будет «пережидать» перекрытия вместе с другими участниками дорожного движения, - пояснили в «Обнинском городском транспорте».

Пассажирам напомнили, что водители автобусов могут открывать двери для посадки и высадки только на автобусных остановках.

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