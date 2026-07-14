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Обнинск

Жительницу Обнинска приговорили к шести годам колонии за наркотики

Евгения Родионова
14.07, 13:15
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В Обнинске суд вынес приговор 39-летней женщине. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила прокуратура города Обнинска.

По данным ведомства, её признали виновной в попытке сбыть крупную партию психотропных веществ через интернет.

Как установили в суде, в прошлом году она вошла в преступную группу, которая занималась распространением запрещённых веществ. Женщина забрала из тайника около 300 граммов психотропов и хранила их в машине и дома.

Когда она попыталась разложить наркотики по закладкам в городе, её задержали полицейские. Наркотические вещества изъяли.

Суд приговорил её к шести годам колонии общего режима. Кроме того, у неё конфисковали автомобиль «Лада Веста».

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