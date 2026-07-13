В Обнинске ограничат движение 15 июля

В среду в связи с проведением Крестного хода, приуроченного к встрече Калужской иконы Божией Матери, с 16:30 до 17:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

по ул. Аксёнова от ул. Королёва, 4 до пересечения с ул. Энгельса,

по ул. Калужской от пересечения с ул. Энгельса до ул. Энгельса, 10.

- Просим жителей города планировать свои маршруты с учётом ограничений, - говорится в комментарии администрации города.