В Обнинске ограничат движение 15 июля
В среду в связи с проведением Крестного хода, приуроченного к встрече Калужской иконы Божией Матери, с 16:30 до 17:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:
- по ул. Аксёнова от ул. Королёва, 4 до пересечения с ул. Энгельса,
- по ул. Калужской от пересечения с ул. Энгельса до ул. Энгельса, 10.
- Просим жителей города планировать свои маршруты с учётом ограничений, - говорится в комментарии администрации города.
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