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Обнинск

В Обнинске ели незаконно спилили на территории памятника природы

Дмитрий Ивьев
13.07, 11:41
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Всего срезано шесть деревьев на территории памятника природы «Дача Бугры», рассказали 13 июля в Дирекции парков.

Кто именно это сделал, сейчас устанавливается. Материалы передали в полицию.

В Дирекции парков предупредили, что за подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственности.

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