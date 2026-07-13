В Обнинске ели незаконно спилили на территории памятника природы
Всего срезано шесть деревьев на территории памятника природы «Дача Бугры», рассказали 13 июля в Дирекции парков.
Кто именно это сделал, сейчас устанавливается. Материалы передали в полицию.
В Дирекции парков предупредили, что за подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственности.
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