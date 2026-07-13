Перепалка в домовом чате закончилась поножовщиной
Следственное управление по Калужской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Обнинска.
Его обвиняют в покушении на убийство.
— Конфликт между двумя мужчинами начался в общедомовом чате. После чего обвиняемый, у которого уже есть судимость, предложил встретиться лично. Его оппонент согласился и пришел в подъезд дома по проспекту Ленина. В ходе выяснения отношений обвиняемый несколько раз ударил обидчика ножом в грудь. Мужчина оказал активное сопротивление, и это спасло ему жизнь. Пострадавшего госпитализировали, оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, - пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд.
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