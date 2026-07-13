В Обнинске затопило новое футбольное поле

Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, это произошло возле дома №1 на улице Шацкого.

— В рамках работ по благоустройству возведено новое футбольное поле, финансирование которого было осуществлено из федерального бюджета, - пишет горожанка. - В нарушение требований по строительству спортивных площадок не был произведён монтаж системы водоотведения. Это требование является обязательным. Рядом с новым футбольным полем находится объект, признанный культурным наследием, который теперь затапливается ливневыми водами с нового футбольного поля. Обращения направлены в областную прокуратуру и администрацию города. Пока результатов нет. У нас уже есть опыт Репинского оврага: недосмотрели на местах теперь всей областью расхлёбываем такой провал.

— На спортивной площадке предусмотрена полноценная дренажная система, которая обеспечит работоспособность объекта в полном объёме, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - В настоящее время ведётся установка ограждения и благоустройство. До 1 сентября все работы будут завершены.