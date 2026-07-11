В Обнинске шторм повалил деревья на нескольких улицах

В субботу, 11 июля, глава Обнинска Стефан Перевалов рассказал о последствиях шторма, который обрушился на город накануне.

Циклон принёс шквалистый ветер и сильный ливень. По словам градоначальника, люди не пострадали.

Стихия повалила несколько деревьев на проспекте Ленина, а также на улицах Поленова, Борисоглебской и Кутузова. Сейчас на этих участках работают спасатели и коммунальные службы. Они убирают упавшие стволы и ветки.

Вода с дорог ушла в ливневую канализацию, поэтому движение транспорта не нарушено. Пробок и перекрытий нет. Электричество в городе подаётся без перебоев.

Власти призывают жителей быть осторожными и не приближаться к повреждённым деревьям.