Обнинск украсят современным уличным искусством

На следующей неделе художники начнут работы на проспекте Маркса.

Там разрисуют стены арок и фасады на проспекте Маркса.

Проект реализуется в рамках областного фестиваля «Переход». Участниками станут известные российские художники: Алексей Трегубов, Константин Данилов (Zmogk) и Илья Slak - Вместо случайных надписей и несанкционированных граффити - авторские художественные работы, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Созданные специально для Обнинска.

Готовые работы жители увидят уже 25 июля.