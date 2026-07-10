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Обнинск

Обнинск украсят современным уличным искусством

Дмитрий Ивьев
10.07, 09:53
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На следующей неделе художники начнут работы на проспекте Маркса.

Там разрисуют стены арок и фасады на проспекте Маркса.

Проект реализуется в рамках областного фестиваля «Переход». Участниками станут известные российские художники: Алексей Трегубов, Константин Данилов (Zmogk) и Илья Slak - Вместо случайных надписей и несанкционированных граффити - авторские художественные работы, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Созданные специально для Обнинска.

Готовые работы жители увидят уже 25 июля.

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