Обнинск украсят современным уличным искусством
На следующей неделе художники начнут работы на проспекте Маркса.
Там разрисуют стены арок и фасады на проспекте Маркса.
Проект реализуется в рамках областного фестиваля «Переход». Участниками станут известные российские художники: Алексей Трегубов, Константин Данилов (Zmogk) и Илья Slak - Вместо случайных надписей и несанкционированных граффити - авторские художественные работы, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Созданные специально для Обнинска.
Готовые работы жители увидят уже 25 июля.
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