Власти Обнинска рассказали о ситуации с бензином
Днём в четверг, 9 июля, свой комментарий опубликовал глава города Стефан Перевалов.
- Ситуация пока нестабильная. Но по ежедневным отчетам вижу положительную динамику, - заявил он. - Поставки топлива в область увеличены на четверть. Есть и федеральные решения. Правительство анонсировало дополнительные поставки топлива. Импорт. Временно разрешен бензин Евро‑3. Это поможет быстрее пополнить запасы.
По информации администрации, ситуация в городе на основных заправках такая:
- «Роснефть» в сторону Калуги - есть 95 «Пульсар»,
- «Роснефть» в сторону Москвы - все основные марки,
- «Газпромнефть» - все основные марки,
- Маркса, 114 - только дизель,
- Северный въезд - топливо ежедневно в полном объеме до 15:00.
- Утром на заправках в наличии были все виды топлива, - подчеркнул также Перевалов. - Благодарю жителей Обнинска за терпение и понимание.
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