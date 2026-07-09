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Власти Обнинска рассказали о ситуации с бензином

Дмитрий Ивьев
09.07, 16:55
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Днём в четверг, 9 июля, свой комментарий опубликовал глава города Стефан Перевалов.

- Ситуация пока нестабильная. Но по ежедневным отчетам вижу положительную динамику, - заявил он. - Поставки топлива в область увеличены на четверть. Есть и федеральные решения. Правительство анонсировало дополнительные поставки топлива. Импорт. Временно разрешен бензин Евро‑3. Это поможет быстрее пополнить запасы.

По информации администрации, ситуация в городе на основных заправках такая:

  • «Роснефть» в сторону Калуги - есть 95 «Пульсар»,
  • «Роснефть» в сторону Москвы - все основные марки,
  • «Газпромнефть» - все основные марки,
  • Маркса, 114 - только дизель,
  • Северный въезд - топливо ежедневно в полном объеме до 15:00.

    - Утром на заправках в наличии были все виды топлива, - подчеркнул также Перевалов. - Благодарю жителей Обнинска за терпение и понимание.

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