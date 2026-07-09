Власти Обнинска рассказали о ситуации с бензином

Днём в четверг, 9 июля, свой комментарий опубликовал глава города Стефан Перевалов.

- Ситуация пока нестабильная. Но по ежедневным отчетам вижу положительную динамику, - заявил он. - Поставки топлива в область увеличены на четверть. Есть и федеральные решения. Правительство анонсировало дополнительные поставки топлива. Импорт. Временно разрешен бензин Евро‑3. Это поможет быстрее пополнить запасы.

По информации администрации, ситуация в городе на основных заправках такая: