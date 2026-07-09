В Обнинске обновляют тротуары
Благоустройство ведется на территории ТОС 51 мкр, сообщили в четверг, 9 июля, в городском Собрании.
Тротуары строят на дворовой территории между домами по адресам Ленина, 222 и Белкинская, 47.
- На текущий момент подрядчик заканчивает подготовку под асфальтирование: уложено щебеночное основание, установлен бордюрный камень, - отметили в Собрании. - Не обошлось без замечаний — обратили внимание, что система водоотведения требует доработки.
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