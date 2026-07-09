+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске обновляют тротуары
Обнинск

В Обнинске обновляют тротуары

Дмитрий Ивьев
09.07, 13:10
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Благоустройство ведется на территории ТОС 51 мкр, сообщили в четверг, 9 июля, в городском Собрании.

Тротуары строят на дворовой территории между домами по адресам Ленина, 222 и Белкинская, 47.

- На текущий момент подрядчик заканчивает подготовку под асфальтирование: уложено щебеночное основание, установлен бордюрный камень, - отметили в Собрании. - Не обошлось без замечаний — обратили внимание, что система водоотведения требует доработки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVDdngxdFdIUEF1eUZyU1dnZzdCQlE9PSIsInZhbHVlIjoibk9vUURVWjZIWjFqQnluc0trQmZCaEMyekJEZmsybDJTUGdpaFNENWVjZkx2cWw4Sk93VVEybEYyVkttRDlOOW51TVZrMkcwdU1aakxzU3VBbFYwd1JQN3pBQ2dhNUtxQ2tXVzJ1ekd1Y1ZwWUxFVzgxa0c5Qk84K0I0N3E2dWtiUFFhRzNQTWtVSDVkZnBXS2xXalo5bkw3UHNWdytCZUdiejJvOHQ2QjJORGZVeVdjRTBjZzYrWm5BUkpwbGVhWTVpZWV2Y3QwYUFxOFJ0RktlMDJaVi96TWpaTmpSbkxiRGRjaEVaSVk5UWMwZVhVSXJ6VnBEc3BoSWg2VjhzVEI0Vkd6VVc1MUd5SzQ5bWFYR05RSXVoZzNmRnk1NTVhc2tKNnB1UUE1TkxaVzJCYklXK1E2d0dYS1I2SmpjcGd5QjlTZm5tdDh3Y3FCLzB6V2dCWnQ2NG1IRHpIby9hSzJIY29KRGxsWmVuZnc2Qml0WHRvQkdCdU1CWFhSbEYrMnI5WVgxbXlmdTd6YldrUVFqdHFRdXNOUDJwZHAyVnAzdXdlWi94SVpVa1AyTVJja2NEZjhxSW5lVTJBMGQ2UyIsIm1hYyI6IjZjZDE2YzliZWUyODk5NTk1Y2Y0OGYxZGNkMWZiOTRmNjgzYzk4OWExOGUxYTQ5MjM2MDYxYzBlYzhkODIyODEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdhcGNWWEM3anJCS0JTd2hPR1VNNUE9PSIsInZhbHVlIjoiYnR4dkkyMzdpMEI2VHcrNk1vcU5rS2EzTTBTUWNScktmeno1T2pUenA1bWJWaGt0cXpOQkxROHhnRkFqVGhkN29zdTltU3M0VCt6OVJSc3VGVkVsTnJlUSttWWNNQy85eEJiUUpTTGc1Smx5MTMxZ2N1TVlwd3BQdkYwVjFkVDdFUDNlZTN6TG1mSkUwQlQ5QjZoSVFlVjdQa29FdWl4V05wckErR2FqODBhanVVbjdMYUlndTFXYVBwb3BXQmhnNjN5dllkTnFvbHJ3c0F4MFRuTThCeVJnQThQQW9RVWlvRFNzTWtIN3IxRWRwcHdrUnFWQzhQOGxOcFo0WDRic2tUV0c0T1M2Z09DeC9pcm5Sa2pKZUpSQzJOUmVnU1JxeGEwMGdkV0FydW9VWjhYbUJZZ2IrUXFqYTI0alo1U0xCOWNaZU5sQ1lKTlNnKzJhSFZETldvQ3MzQW9ldWd0YWdZbVhZdXhxZVRaUGQrWG1LVktoTFUvTEJOREFkbWIwWlIza1p1bDZKMmYxZHhnL0t2QzlNK1dCRVpVUUdyd29XaE5XN01INFZuc3JtcmxOaFZXVHVMOEtwVkRrNTZvYTViVzAyQXhpNlZJTmpwWkxmOTl2cFJrR2ZaTWpCbkJaanJWQm15Q2lUY0VQanlxUzNpZmZoVHNuM2I1c3FRN0FzNGlxQm1LUlJ3RjA0UVVqSytJcHF4RlBLMDkwSVZJcmVvQ1dYbVorZzRUbzc1anQ3N2lBUTNCZ1g3RHVxc3k0eUFrRURISnlPeU0yR3lQaW96TThFbjlRMmx6bGxZdXAvTUgrNDdvaFlNVnlJTU52U2U3N2hnZFJKNVE3Qyt5TSIsIm1hYyI6IjQ5MDJlNDdjMjFlMjNjMWIyOWI4M2E3MTUzNjFkNTlmYjhlYTdmMWQzODNhMmM2MGZlMzY5NDExMzBlZDc1ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+