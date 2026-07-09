В Обнинске обновляют тротуары

Благоустройство ведется на территории ТОС 51 мкр, сообщили в четверг, 9 июля, в городском Собрании.

Тротуары строят на дворовой территории между домами по адресам Ленина, 222 и Белкинская, 47.

- На текущий момент подрядчик заканчивает подготовку под асфальтирование: уложено щебеночное основание, установлен бордюрный камень, - отметили в Собрании. - Не обошлось без замечаний — обратили внимание, что система водоотведения требует доработки.