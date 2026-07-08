В Обнинске женщина набросилась на судебного пристава
37-летнюю жительницу наукограда ждёт суд за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили 8 июля в Следственном комитете.
- Обвиняемая пришла в обнинский отдел судебных приставов и стала требовать документы по исполнительному производству, - пояснили в СК. - После получения необходимых разъяснений фигурантка учинила скандал и применила насилие в отношении судебного пристава-исполнителя, поцарапав потерпевшей шею и руку.
Женщине грозит до пяти лет колонии.
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