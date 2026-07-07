В Обнинске ремонтируют 19 крыш
В городе продолжаются ремонты по заявке Фонда капитального ремонта, сообщили 6 июля на планерке в администрации.
Сейчас работы ведутся на 19 из 29 крыш, их планируют завершить до конца лета.
- В отдельных домах ремонтируют отмостки, системы водоотведения и фасады. Работы на системах электроснабжения и лифтовом оборудовании приняты комиссией, - сообщили в администрации.
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