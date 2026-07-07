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Обнинск

В Обнинске собираются полностью избавиться от борщевика

Дмитрий Ивьев
07.07, 09:52
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В городе уже дважды обработали 56 тысяч квадратных метров.

- Это примерно 10 футбольных полей. Масштаб работ хороший, - рассказал 6 июля глава города Стефан Перевалов. - Сначала участки обрабатывают химически. Потом растения удаляют. У нас в городе борщевика не так много. И мы можем полностью от него избавиться. Если качественно провести обработку не только на городских территориях, но и на частных. Поручил контролировать каждый участок.

Он попросил жителей сообщать о территориях, где проблема ещё не решена.

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