В Обнинске собираются полностью избавиться от борщевика

В городе уже дважды обработали 56 тысяч квадратных метров.

- Это примерно 10 футбольных полей. Масштаб работ хороший, - рассказал 6 июля глава города Стефан Перевалов. - Сначала участки обрабатывают химически. Потом растения удаляют. У нас в городе борщевика не так много. И мы можем полностью от него избавиться. Если качественно провести обработку не только на городских территориях, но и на частных. Поручил контролировать каждый участок.

Он попросил жителей сообщать о территориях, где проблема ещё не решена.