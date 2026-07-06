В Обнинске подросток забрался на крышу рейсового автобуса

16-летнего парня привлекли к административной ответственности, сообщили в понедельник, 6 июля, в прокуратуре Калужской области.

- Выйдя из салона автобуса на остановку, он выбежал на проезжую часть и зацепился за него, после чего залез на крышу транспортного средства, чтобы прокатиться, - пояснили в ведомстве.

На школьника составили протокол за нарушение ПДД.

Кроме того, на маму и папу мальчика составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.