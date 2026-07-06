В Обнинске подросток забрался на крышу рейсового автобуса
16-летнего парня привлекли к административной ответственности, сообщили в понедельник, 6 июля, в прокуратуре Калужской области.
- Выйдя из салона автобуса на остановку, он выбежал на проезжую часть и зацепился за него, после чего залез на крышу транспортного средства, чтобы прокатиться, - пояснили в ведомстве.
На школьника составили протокол за нарушение ПДД.
Кроме того, на маму и папу мальчика составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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