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Обнинск

В Боровском округе началось строительство дороги к домам солдат

Дмитрий Ивьев
03.07, 17:03
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В Балабаново Боровского округа стартовало строительство подъездной дороги к земельным участкам, которые выделили участникам специальной военной операции и их семьям. Работы запустили глава администрации округа Николай Калиничев вместе с депутатами и руководителем территориального управления.

Активно укладывать дорогу начнут уже в этом месяце, а полностью закончить все работы планируют к началу осени. Этот подъездной путь станет первым важным шагом в обустройстве нового микрорайона.

Глава округа рассказал, что во время поездки на место он пообщался со Светланой Михайловной, мамой одного из военнослужащих. Семья уже получила свой участок и не стала откладывать дело в долгий ящик: они огородили территорию и поставили небольшой летний домик.

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